كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الدفاع الهندي يحذر باكستان بعد مشاركته في جلسة "يوجا" مع أفراد البحرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حذر وزير الدفاع الهندي، راجناث سينغ، باكستان، اليوم الأحد، بشكل غير مباشر من أن القوات المسلحة لبلاده في حالة تأهب وجاهزة لتحييد أي محاولات لزعزعة استقرار الهند من خلال الإرهاب.

جاء تحذير وزير الدفاع الهندي، بعد أن شاهد التدريبات البحرية وشارك في جلسة اليوجا مع أفراد البحرية على متن حاملة الطائرات الهندية INS Vikramaditya، والتي يتم نشرها حاليًا على طول الساحل الغربي للهند.

وأثناء إقامته ليلة أمس على INS Vikramaditya، شهد "سينغ" مناورات عسكرية تشمل غواصات وفرقاطات وناقلة.

وقال "سينغ" لوسائل الإعلام على متن السفينة ، دون تسمية باكستان: "لا يزال خطر وقوع حوادث إرهابية على طول الساحل الهندي، وتشارك دولة مجاورة في أعمال شائنة لزعزعة استقرار الهند".

وأضاف: "عندما تطرح مسألة بلدنا المجاور، فأنت تعلم جيدًا أنه لزعزعة الاستقرار وتفتيت الهند، فإنها تستمر في اتخاذ إجراءات شنيعة".

ونقلت تقارير إعلامية عنه قوله: "يجب أن تتمتع أي دولة في العالم بالأمن الكافي لنفسها. لا يمكننا استبعاد أي احتمالات (للتهديدات الإرهابية)".

وأوضح وزير الدفاه الهندي، أن الحكومة المركزية لديها ثقة تامة في قدرة البحرية الهندية على ضمان الأمن البحري.

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وأضاف، أن البلاد مصممة على منع تكرار الهجمات الإرهابية التي يشنها الإرهابيون المتمركزون في باكستان في مومباي في نوفمبر 2008 والتي أودت بحياة 166 شخصًا وأصابت أكثر من 300 مواطن هندي آخر.

كما قال "سينغ": "أستطيع أن أقول هذا بإيمان تام بأن قواتنا البحرية الهندية تتمتع بحضور قوي ومتيقظ هنا من أجل الأمن البحري. ليس هناك ذرة من الشك".

وتابع وزير الدفاع الهندي: "لا يمكننا أن ننسى ما حدث في 26.11.2008 [هجوم مومباي]. إذا حدث خطأ ما مرة واحدة، فيجب ألا يتكرر ذلك مرة أخرى بأي ثمن. لذلك، تظل قواتنا البحرية وخفر السواحل الهندية متيقظتين دائمًا".

وأشار المسؤول، إلى أن الجميع في جميع أنحاء العالم يعرفون ماذا سيحدث للإرهابيين في حالة اختيارهم للهجوم.

وأوضح وزير الدفاع الهندي: "ليس فقط في الهند، العالم كله يعرف ماذا سيحدث للإرهابيين".

تقاسم الإثارة للمشاركة في جلسة اليوجا على متن حاملة الطائرات صباح اليوم الأحد، نسب "سينغ" الفضل لرئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، لإعطاء الممارسة الجسدية والعقلية والروحية القديمة مثل اليوجا المعترف بها دوليًا.

وقال "سينغ": "لقد قدم [ناريندرا مودي] هذا القرار (بشأن اليوجا) في الأمم المتحدة، وحصل على دعم 177 دولة. في جميع البلدان تقريبًا، ويوجد عدد كبير من السكان يمارسون اليوجا".