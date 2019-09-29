بعد غياب دام 18 سنة عن المغرب.. راغب علامة نجم عرس أسطوري في الداربيضاء – فيديو

حل الفنان اللبناني، راغب علامة، أمس السبت، في مدينة الدارالبيضاء، في المغرب، لإحياء حفل زفاف أسطوري، لإحدى العائلات الميسورة.

وقدم السوبر ستار في حفل الزفاف، عددا من أغانيه المعروفة، وسط تجمهر الضيوف حول المنصة عند صعوده عليها.

وشارك في إحياء حفل الزفاف الأسطوري فنانون آخرون، منهم نجم الأعراس يونس الرباطي، إضافة إلى نجم الراي فضيل.

وأحيى راغب علامة العرس المغربي، بعدما أنهى السنة الماضية غيابه عن المغرب لمدة طويلة، وصلت إلى 18 سنة، وذلك بسبب موجة الغضب عليه، نتيجة تصريحات أهان فيها المغربيات، ووصفهم بالرخيصات.