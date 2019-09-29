حمد الله يثير جدلا جديدا في السعودية.. اللاعب المغربي يوضح

أثار عبد الرزاق حمد الله، اللاعب الدولي المغربي المحترف في صفوف فريق النصر السعودي، جدلا جديدا في السعودية، هذه المرة بسبب حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وقد ظهر حساب اللاعب المغربي، دون شارته الزرقاء، وهو الأمر الذي دفع العديد إلى اعتبار بأنه قد تم اختراقه، كما ان أنصار فريق النصر السعودي، وجهوا أصابع الاتهام لجماهر الغريم الهلال، باختراق حساب حمد الله، وهو الأمر الذي نفاه اللاعب المغربي بشكل مطلق.

وقال اللاعب السابق لأولمبيك آسفي، في تصريحات صحفية: “حسابي الشخصي على تويتر لم يكن مخترقًا أبدًا، وأنا من قررت حذف الحساب”.

جدير ذكره، أن حساب حمد الله على موقع التواصل الاجتماعي هذا يتابع حوالي 261 ألف شخص، ولم يكشف اللاعب عن سبب إغلاقه.