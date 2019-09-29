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شب حريق مهول، صباح اليوم الأحد، بمحطة القطار، في مدينة جدة، في السعودية.
وأعلنت إمارة منطقة مكة من خلال حسابها الرسمي على “تويتر”، اليوم الأحد، أن فرق الإطفاء والإنقاذ بالدفاع المدني السعودي بجدة، باشرت في إطفاء حريق اندلع في سقف محطة قطار الحرمين بالسليمانية.
وأوضحت إمارة منطقة مكة، أن الفرق لا زالت تعمل على إطفاء الحريق، موضحة أنه لم تسجل حتى الآن أي إصابات.
ونشرت إمارة المنطقة، صور تظهر الحريق، حيث تصاعد الدخان من الموقع.
يذكر أن خط السكك الحديدية لقطار الحرمين، يقطع مسافة 450 كيلومترا ويربط مدينتي مكة والمدينة بمدينة جدة المطلة على البحر الأحمر. وافتتح المشروع في شتنبر من العام الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر حريق مهول يشب في محطة قطار جدة..فرق الإطفاء مازالت تحاول السيطرة عليه – صورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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