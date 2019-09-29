تهريب كمية من “المخدرات” في حافلة للنقل العمومي.. كانت مخبأة تحت مقعد السائق

تمكنت العناصر الأمنية في طانطان، أمس السبت، من إحباط محاولة تهريب مخدرات على متن حافلة للنقل العمومي.

وحسب مصادر محلية، فإن المصالح الأمنية تمكنت من حجز كمية مهمة من مخدر الشيرا على متن حافلة لنقل الركاب، حيث تم نصب كمين على مستوى السد الأمني في المدخل الشمالي للمدينة، بعد توصلها بإخبارية بشأن ذلك.

وأضاف المصدر ذاته أن إجراء تفتيش داخل الحافلة، أسفر عن حجز مجموعة من صفائح المخدرات تحت مقعد سائق الحافلة، مخبأة بشكل دقيق.

وتمت إحالة السائق على تدابير الحراسة النظرية قصد تعميق البحث معه تحت إشراف النيابة العامة المختصة من أجل كشف مصدر الحجوز، ووجهته.