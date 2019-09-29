لطيفة رأفت تحتفل بعقيقة ابنتها ألماس: محبتكم تخجلني – فيديو

احتفلت الفنانة لطيفة رأفت، أمس السبت، بعقيقة ابنتها “ألماس”، وذلك في حفل في منزلها، حضره المقربون منها.

وشاركت ديفا الأغنية المغربية، على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي، “أنستغرام”، مقاطع فيديو من التحضيرات للحفل، الذي أقامته في منزلها، ويظهر أن حضوره يقتصر على المقربين منها.

ونشرت “أم ألماس”، صورة لها من حفل العقيقة، ووجهت في تعليقها عليها رسالة إلى الجمهور، كتبت فيها: “مساء الخير لكل جمهوري الحبيب، شكرا لكم مرة أخرى على رسائلكم الطيبة، وحبيت نشكر أيضا كل من زارني و بارك لي. مجيئكم شرفني و نورتوني، سلامي لكم جميعا، ومودتي لكم جميعا لأن محبتكم تخجلني يوما بعد يوم، ولا يمكن إلا أن أبادلكم نفس مشاعر الحب والتقدير”.

وأنجبت لطيفة رأفت ابنتها الأولى، وهي في عمر الـ54، وحرصت على مشاركة فرحتها بالحمل، والولادة مع جمهورها.