على الرغم من تأهل فريقها لدور مجموعات عصبة الأبطال الإفريقية، بعد 8 سنوات من الغياب، على حساب فريق النصر الليبي، إلا أن جماهير فريق الرجاء البيضاوي، غير راضية تماما عن أداء الفريق الأخضر، الذي بصم عليه، خلال المباريات الأخيرة للفريق.
الفريق الأخضر فاز على هلال القدس، في البطولة العربية للأندية، بنتيجة صغيرة، بهدف دون رد، وتعادل إيجابا مع النصر الليبي بهدف لمثله، لكن بأداء متذبذب، وغير مقنع لأنصار الفريق، الذين يحجون بكثافة لملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.
وتطالب جماهير الفريق الرجاوي، بالنجاعة الهجومية والأداء الجميل، بالإضافة إلى التوازن الدفاعي، وهي الأمور التي افتقدها الفريق، في ظهوره الأخير، منذ بداية الموسم الكروي الحالي.
ويوجه أنصار النادي، أصابع الاتهام، للمدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، الذي لم يفلج بعد في إيجاد “الخلطة” السحرية التي تمكن الفريق من المزاوجة بين الأداء الجيد والنتائج الإيجابية، خاصة وأن الفريق قام بمجموعة من الانتدابات الجيدة، وسيكون أمام العديد من التحديات الكبيرة، عندما يواجه أندية من العيار الثقيل في دور مجموعات عصبة الأبطال.
ومن المرتقب أن يعقد رئيس النادي حواد الزيات، اجتماعا مع كارتيرون، يبلغ فيه عدم رضاه عن مستوى الفريق، وسيطالبه بإيجاد حلول لعودة الفريق الأخضر لتوهجه.
كانت هذه تفاصيل خبر رغم بلوغ دور المجموعات.. جماهير الرجاء غير راضية ورئيس النادي يدخل على الخط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.