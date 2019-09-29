وزير التجارة الصيني: شركاتنا تواجه صعوبات بسبب الحرب التجارية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قال وزير التجارة الصيني تشونغ شان، اليوم الأحد، إن الحرب التجارية التي يشنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، منذ العام الماضي، على بلاده، تُلحق أضرارا جمّة بالشركات الصينية.

وجاء ذلك في خلال مؤتمؤ صحافي في بكين، قال فيه تشونغ: "تواجه التجارة تحديات غير مسبوقة.. تحديات خارجية وداخلية".

ومن المتوقع عقد جولة جديدة من محادثات التجارة رفيعة المستوى بين الولايات المتحدة والصين، أكبر اقتصادين في العالم، في واشنطن يومي 10 و11 تشرين الأول/ أكتوبر المُقبل، ويرأس الوفد الصيني نائب رئيس الوزراء والمستشار الاقتصادي للرئيس الصيني شي جين بينغ.

وصرح تشونغ أن الصين ستتوسع في الاستيراد وأن الإجراءات الرامية لاستقرار التجارة ستفرز نتائج إيجابية، لكن دون الكشف عن تفاصيل.

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وتدرس الإدارة الأميركية إجراءات جذرية جديدة لممارسة ضغوط مالية على بكين من بينها إلغاء إدراج شركات صينية بالبورصات الأميركية.

ومن المتوقع أن الخطوة ستأتي في إطار جهد أوسع نطاقا للحد من الاستثمارات الأميركية في الصين، فيما يرجع جزئيا إلى تنامي المخاوف الأمنية بشأن أنشطتها.

كان وزير الخارجية الصيني قال يوم الجمعة الماضي، إن الرسوم الجمركية ونزاعات التجارة قد تدفع العالم إلى الركود وإن بكين ملتزمة بحلها "بطريقة هادئة وعقلانية وتعاونية".