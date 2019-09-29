الاحتلال يمدد الاعتقال الإداري للقيادي حسن يوسف 6 أشهر

القدس - بواسطة محمد عز العرب - جددت محكمة الاحتلال العسكريّة في عوفر، اليوم، الأحد، الاعتقال الإداري للقيادي في حركة حماس، حسن يوسف، لمدة 6 شهور جديدة.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين إنّ تجديد الاعتقال الإداري ليوسف جاء بعد أقل من أسبوع على إجرائه عملية جراحية لاستئصال الزائدة الدودية في مستشفى "شعاري تسيدك"، في القدس.

وأوضحت الهيئة أن الأمر الإداري الحالي ينتهي في نيسان/ أبريل المقبل، ولفتت إلى أنه يعاني من أمراض الضغط والسكري والكوليسترول وآلام في الرأس والدوار.

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واعتقل الاحتلال الإسرائيلي القيادي يوسف في الثاني من نيسان الماضي بعد اقتحام منزله في مدينة رام الله.

ويعد يوسف من أبرز قادة حركة حماس في الضفة الغربية، وقد أمضى ما مجموعه أكثر من 20 عامًا متفرقة في سجون الاحتلال.

والاعتقال الإداري هو إجراء يلجأ إليه الاحتلال الإسرائيلي لاعتقال الفلسطينيين دون تهمة محددة ودون محاكمة، ما يحرم المعتقل ومحاميه من معرفة أسباب الاعتقال.