اللد: 4 إصابات في حادث طرق

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أسفر حادث طرق وقع بين سيارة وشاحنة على شارع رقم 40 في مدخل مدينة اللد، ظهر اليوم الأحد، عن إصابة 4 أشخاص وصفت بأنها بين المتوسطة والطفيفة.

وقدمت الطواقم الطبية التي استدعيت إلى المكان العلاجات الأولية للمصابين وجرى نقلهم بسيارات الإسعاف إلى المستشفى لاستكمال العلاج.

إلى ذلك، فتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.