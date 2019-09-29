شكرا لقرائتكم خبر عن الحضرمي يناقش مع نظيره البحريني مستجدات الأوضاع في اليمن والان مع التفاصيل

بحث وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي، في نيويورك، مع نظير البحريني خالد بن أحمد آل خليفة، العلاقات بين البلدين والتطورات على الساحتين الاقليمية واليمنية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

واستعرض الحضرمي اسباب تعثر تنفيذ اتفاق الحديدة والعراقيل المفتعلة من مليشيا الحوثي امام تنفيذ الاتفاق، وموقف الحكومة المتمسك بتنفيذ بنود اتفاق الحديدة قبل الانتقال الى اي مشاورات قادمة.

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وأشار الى الاحدث التي شهدتها العاصمة المؤقتة عدن وبعض المحافظات الجنوبية الاخرى جراء التمرد المسلح لميليشيا ما يسمى بالمجلس الانتقالي المدعوم من الامارات وتبعات القصف الجوي الاماراتي لقوات الجيش الوطني، معربا عن تقدير الحكومة اليمنية لموقف البحرين الداعم للشرعية ودورها المميز في تحالف دعم الشرعية.

هذا وجدد وزير الخارجية البحريني وقوف بلاده الى جانب الحكومة الشرعية، مؤكدا على اهمية حشد الجهود لتنفيذ اتفاق الحديدة وتلافي تشتيت الجهود في مسارات أخرى.

حضر اللقاء مندوب اليمن الدائم لدى الامم المتحدة السفير عبدالله السعدي وسفير اليمن في واشنطن الدكتور احمد عوض بن مبارك.