الحكيم يؤكد على منح الايزيديين تمثيلا حكوميا يتناسب مع وجودهم

وقال مكتب الحكيم في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "رئيس تيار الحكمة الوطني التقى بمكتبه في بغداد، اليوم، مع وفد من المكون الايزيدي من اهالي سنجار ضم عدد من شيوخ ووجهاء ورجال الدين في المكون مستجدات الواقع الاجتماعي في مرحلة ما بعد داعش".وشدد الحكيم، بحسب البيان، "على خلال وطنية أهالي قضاء سنجار وضرورة ابعادهم عن التجاذبات والمعادلات السياسية وتعويضهم عن الاضرار التي لحقت بهم، ومنحهم تمثيلا حكوميا يتناسب مع وجودهم كإضافة نوعية للمجتمع العراقيين".

ودعا الحكيم، لـ تجاوز مرحلة الماضي والتركيز على ما يحقق التنمية واعمار المدن واعادة النازحين"، مؤكدا على "اهمية ان تأخذ الفعاليات السياسية والاجتماعية والعشائرية دورها في ذلك".