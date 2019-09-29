المالكي يدعو الى تعاون العراق وإيران لإعادة استقرار الشرق الأوسط

دعا رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، اليوم الاحد، الى تعاون العراق وإيران مع دول الجوار لإعادة استقرار الشرق الأوسط ، فيما أكد مسؤول ايراني رفيع عدم رغبة بلاده أن يكون العراق ساحةَ صراعٍ بين إيران والدول الأخرى.
واكد المالكي، ان "المنطقة تواجه أزمات كبيرة تستدعي التحرك لتجاوزها، من خلال العمل على ترسيخ الحُلول السلميّة، بعيدا عن لغة التصعيد".
ودعا رئيس ائتلاف دولة القانون الى "ضرورةَ تعاون العراق وإيران مع دول الجوار لإعادة استقرار الى الشرق الأوسط".
من جانبه اشاد انصاري "بدور العراق وأهميته في التقارب بين دول المنطقة"، مؤكدا "عدم رغبة بلاده في أن يكون العراق ساحةَ صراعٍ بين إيران والدول الأخرى".
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