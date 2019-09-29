وزير الداخلية الإيراني: مستعدون لتقديم ما يحتاجه العراق لتسهيل الزيارة الأربعينية

وقال فضلي في مؤتمر صحفي مشترك مع المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء سعد معن وقائد شرطة النجف، في محافظة النجف وحضرته الخليج 365، إن "هناك خطوات جيدة بين العراق وإيران لتسهيل دخول الزائرين".

وأضاف فضلي قائلاً: "جئت لرفع أي عوائق لدخولهم (الزائرين) وسأتوجه لكربلاء لأن هناك جلسة أمنية واجتماع في كربلاء، وقمنا بثلاثة لقاءات مع وزير الداخلية العراقي".



وتوقع فضلي "دخول ثلاثة ملايين زائر إيراني لإحياء مراسم الزيارة الأربعينية"، مؤكداً بالقول: "مستعدون لتقديم ما يحتاجه الجانب العراقي لتسهيل الزيارة بشكل أفضل".

وأشار فضلي، إلى "وجود تعاون عراقي إيراني في المنافذ الأربعة المشتركة، خصوصاً المنفذ الجديد منفذ خسروي"، متابعاً أن "الإجراءات الجيدة وإلغاء التأشيرة ستودي إلى زيادة أعداد الزوار خصوصاً في الأربعين".