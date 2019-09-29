توقع وزير الداخلية الإيراني رحماني فضلي، الأحد، دخول ثلاثة ملايين زائر إيراني إلى العراق لإحياء مراسم زيارة أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام)، مؤكداً استعداد بلاده لتقديم ما يحتاجه العراق لتسهيل الزيارة.
وأضاف فضلي قائلاً: "جئت لرفع أي عوائق لدخولهم (الزائرين) وسأتوجه لكربلاء لأن هناك جلسة أمنية واجتماع في كربلاء، وقمنا بثلاثة لقاءات مع وزير الداخلية العراقي".
وتوقع فضلي "دخول ثلاثة ملايين زائر إيراني لإحياء مراسم الزيارة الأربعينية"، مؤكداً بالقول: "مستعدون لتقديم ما يحتاجه الجانب العراقي لتسهيل الزيارة بشكل أفضل".
وأشار فضلي، إلى "وجود تعاون عراقي إيراني في المنافذ الأربعة المشتركة، خصوصاً المنفذ الجديد منفذ خسروي"، متابعاً أن "الإجراءات الجيدة وإلغاء التأشيرة ستودي إلى زيادة أعداد الزوار خصوصاً في الأربعين".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الداخلية الإيراني: مستعدون لتقديم ما يحتاجه العراق لتسهيل الزيارة الأربعينية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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