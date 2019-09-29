رئيس الجمهورية يعزي بوفاة الفنان سامي عبد الحميد

قدم رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الاحد، تعازيه الى الوسط الفني والثقافي بوفاة الفنان سامي عبد الحميد.
وقال في بيان، "تلقينا بأسف وحزن بالغين نبأ وفاة الفنان سامي عبد الحميد أحد رموز الحركة الفنية والثقافية في العراق"، مضيفا "بهذه المناسبة المؤلمة نعزي الشعب العراقي والأسرة الفنية وذوي الفقيد ومتابعيه".
وتبع قائلا "لقد كان للفقيد إسهامات كبيرة في تطوير الحركة الفنية، وسجل حافل بالابداع والتميز"، خاتما تعزيته بالقول "حسبنا في خسارته ماخلفه من اعمال حية، وذكر طيب، وسيرة خالدة".
ونعت الاوساط الثقافية العراقية اليوم الاحد 29 ايلول 2019، وفاة عميد المسرح العراقي الفنان سامي عبد الحميد، عن عمر ناهز 91 عاما .
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