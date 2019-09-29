الحكيم يعزي بوفاة سامي عبد الحميد ويطالب بتخليد ذكريات المبدعين

قدم رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، اليوم الاحد، تعازيه بوفاة الفنان العراقي سامي عبد الحميد، فيما طالب بتخليد ذكريات المبدعين وتعريف الاجيال بمسيرتهم. وقال الحكيم في بيان، "تلقينا باسف نبأ رحيل عميد المسرح العراقي الاستاذ الدكتور سامي عبد الحميد"، مبينا أن "رحيله يشكل خسارة كبيرة للوسط الثقافي العراقي والعربي". واستذكر الحكيم، "عطاءه الفني والثقافي الثر"، مفدما تعازيه الى "ذوي الفقيد والوسط الثقافي برحيل هذه القامة الثقافية".



وطالب الحكيم "بتخليد ذكريات المبدعين والرموز العراقية وتعريف الاجيال بمسيرتهم الابداعية". وطالب الحكيم "بتخليد ذكريات المبدعين والرموز العراقية وتعريف الاجيال بمسيرتهم الابداعية". ونعت الاوساط الثقافية العراقية اليوم الاحد 29 ايلول 2019، وفاة عميد المسرح العراقي الفنان سامي عبد الحميد، عن عمر ناهز 91 عاما .

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