أعلنت هيأة المنافذ الحدودية، الاحد، عن أحباط محاولة تهريب أكثر من 200 الف دولار امريكي في مطار بغداد الدولي.
وقالت الهيأة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "منفذ مطار بغداد الدولي تمكن من أحباط محاولة تهريب أكثر "مائتا الف دولار امريكي " من خلال اخفائها بحوزة مسافر عراقي كان قادماً من دبي على متن الخطوط الجوية العراقية".
واضافت ان "ذلك جاء بالتنسيق المشترك مع مركز كمرك المطار وشعبة البحث والتحري ومنتسبي المنفذ"، مشيرة الى انه "تم تنظيم نموذج تصريح من قبل الجمرك المدني لأتخاذ الاجراءات القانونية بحقه".
كانت هذه تفاصيل خبر أحباط محاولة تهريب اكثر من (200) الف دولار في مطار بغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.