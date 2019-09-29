أحباط محاولة تهريب اكثر من (200) الف دولار في مطار بغداد

أعلنت هيأة المنافذ الحدودية، الاحد، عن أحباط محاولة تهريب أكثر من 200 الف دولار امريكي في مطار بغداد الدولي.

وقالت الهيأة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "منفذ مطار بغداد الدولي تمكن من أحباط محاولة تهريب أكثر "مائتا الف دولار امريكي " من خلال اخفائها بحوزة مسافر عراقي كان قادماً من دبي على متن الخطوط الجوية العراقية".

واضافت ان "ذلك جاء بالتنسيق المشترك مع مركز كمرك المطار وشعبة البحث والتحري ومنتسبي المنفذ"، مشيرة الى انه "تم تنظيم نموذج تصريح من قبل الجمرك المدني لأتخاذ الاجراءات القانونية بحقه".