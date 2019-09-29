العالم يرثي حارس الملك سلمان بأكثر من 1.3 مليون تغريدة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بأكثر من مليون و300 ألف تغريدة، رثى مغردون من مختلف أنحاء العالم اللواء عبدالعزيز بن بداح الفغم، الحارس الشخصي للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الذي استشهد مساء أمس السبت.



وعدَّد المغردون مناقب ومآثر الفقيد الراحل خلال حياته، لافتين إلى شجاعته وشهامته وإخلاصه لوطنه ولخادم الحرمين الشريفين، مرفقين تغريداتهم وتعازيهم بصور ومقاطع فيديو تجمعه مع الملك سلمان والعاهل السعودي الراحل الملك عبدالله بن عبدالعزيز الذي كان حارسا شخصيا له أيضا، إضافة إلى أبيات شعر لرثائه.

وتحول "تويتر" إلى أشبه بسرادق عزاء هو الأضخم في الفضاء الإلكتروني، بعد أن تصدر هاشتاق حمل اسم الشهيد الراحل "#عبدالعزيز_الفغم" الترند العالمي بأكثر من مليون و300 ألف تغريدة خلال ساعات معدودة.



وتفاعل مغردون من دول عدة من بينها السعودية والإمارات والبحرين والكويت ومصر مع الهاشتاق، معربين عن التعازي لخادم الحرمين الشريفين ولولي العهد الأمير محمد بن سلمان، داعين للفقيد بالرحمة والمغفرة ولأهله ومحبيه بالصبر والسلوان.

تعازي للقيادة

تركي الدخيل سفير السعودية لدى الإمارات غرد، راثيا الفقيد، معددا مناقبه، قائلا "عاش عبدالعزيز الفغم بطلاً، شجاعاً، وطنياً، محباً لبلاده وملوكه، محبوباً منهم، ابناً باراً لقيادته.. ومات شهماً، لذلك فجعت السعودية كلها برحيله، وحزن الكل عليه".

وأردف معزيا الوطن والقيادة: "رحمه الله رحمة واسعة، وجبر كسر أهله ومحبيه. نعزي القيادة برحيل ابن مخلص ونعزي أهله وأحبته. إنا لله وإنا إليه راجعون".



بدوره، ابتهل الأمير السعودي عبدالرحمن بن مساعد إلى الله بالدعاء أن يغفر للفقيد، وقال عبر حسابه في "تويتر"، "#عبد_العزيز_الفغم.. اللهم اغفر له وارحمه وأسكنه الجنة اللهم ثبته عند السؤال اللهم ألهم ذويه الصبر.. إنّا لله وإنّا إليه راجعون.. قدّر الله وما شاء فعل".

من جهته، غرد رئيس هيئة حقوق الإنسان في السعودية الدكتور عواد بن صالح العواد، معزيا، حيث قال "أتقدم بخالص العزاء لمقام خادم الحرمين الشريفين ولولي العهد ولأسرة الفقيد، في وفاة اللواء عبدالعزيز الفغم رحمه الله وغفر له وأسكنه فسيح جناته".

تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية غرد بدوره معددا مآثر ومناقب الشهيد الراحل، وذكرياته معه في تغريدة مؤثرة، قال فيها "الله يرحمك يا بطل.. عشر سنين لم أرَ منك إلا كل خير وإخلاص.. كنت معي على الهاتف اليوم وتضحك وتتكلم عن الرياض.. رحمك الله رحمك الله يا أبوعبدالله.. الحمدالله على قضائه وقدره.. غير مستوعب أني لن أراك بعد اليوم!".

تغريدات تفيض حبا وحزنا

وإضافة للمسؤولين في السعودية، غرد السعوديون من إعلاميين وفنانين ورياضيين، ومواطنين، لرثاء الشهيد عبدالعزيز الفغم، معربين عن حزنهم لرحيله، مشيدين بإخلاصه لوطنه ولمليكه.





وفي تغريدة مؤثرة، قالت الإعلامية السعودية نورة محمد الحقباني عضو النقابة الصحفية البريطانية عضو مجلس إدارة مؤسسة المرأة العربية: "من نعزي فيك؟.. الملك! الوطن! الأهل! الشعب! اللهم اجبر مصابنا جميعاً، اللهم ارحمه واجعله في عليين، اللهم إنا نشهدك أننا أحببناه بقدر إخلاصه ووفائه فأكرمه يا الله".

بدوره رثى الفنان السعودي فايز المالكي، الفقيد، وغرد معزيا: "نعزي خادم الحرمين الشريفين والأمير محمد بن سلمان وقبيلة مطير والشعب السعودي في فقيد الوطن الشهيد عبدالعزيز بداح الفغم..نسأل الله أن يلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان".





في السياق ذاته، غرد الكاتب السعودي تركي الحمد مبتهلا إلى الله أن يغفر للفقيد الراحل، قائلا "عبدالعزيز الفغم.. رحمه الله، وأحسن مثواه، وغفر له ذنبه، وأدخله جنة عرضها السماوات والأرض.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. كل العزاء لخادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، وأهله الكرام الطيبين..".







بدوره أعرب سامي الجابر، نجم كرة القدم ورئيس نادي الهلال السابق، عن تعازيه، قائلا "خالص العزاء لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي العهد ولأسرة الفقيد اللواء عبدالعزيز الفغم الذي خدم وطنه وقيادته بشجاعة وإخلاص نسأل الله أن يغفر له ويُسكنه فسيح جناته وإنّا لله وإنّا إليه راجعون".

وفي تغريدات تنم عن عمق وعي المواطن السعودي، وحبه لشخصية الفقيد، رغم ما تبدو عليها من صرامة وغموض، قال المغرد "ksa": "#عبدالعزيز_الفغم رغم ارتباطه بمهام الحماية الملكية وغموض شخصيته نظرًا لقلة ظهوره الإعلامي وابتعاده عن الحياة الاجتماعية العامة لكن شعر السعوديون لوفاته بحزن شديد لأنه كان يمثل مشاعرهم تجاه الملك ولاءً وخدمةً وطاعةً ويتفاخرون بمواقف كان فيها كالابن البار بأبيه، رحمك الله يا بطل".

في السياق نفسه قالت لبنى الخميس: "خلف ملامحه الصارمة قلب كبير أحب وطنه وتفانى عقوداً في خدمة قادته.. لم يكن يؤدي عمله فحسب، كان يحمل مسؤولية عظيمة، ومهمة ثقيلة وجسيمة، لم تغفل عنها العين لحظة، أداها بجدارة وشجاعة. #عبدالعزيز_الفغم طبت حياً وميتاً ".





العالم العربي يعزي

التعازي للسعودية قيادة وشعبا تقاطرت من مختلف المغردين بأصقاع العالم العربي، وعلى رأسها الإمارات.

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ورثت الكاتبة الإماراتية نورا المطيري الفقيد الرحل بأبيات للشاعر عبدالله بن ربيعان، قال فيها:



الحزن هـ المره على موطنك غير

من نجد ضجو.. فيه حتى تهامة!



تحسب على كل الوطن ماهو مطير

وقصر الصفا ينعى وقصر اليمامة!

حامي ملوك الأرض قدم الطوابير

اسمك يمجّد.. لين يوم القيامة!

ساعة رحيلك في عيون البشر غير

ودّعت شعب المملكة بـابتسامة





من جهتها، عددت الكاتبة البحرينية سوسن الشاعر صفات الفقيد الراحل، قائلة "لم يكن حارسا للملك سلمان كان حارسا لقلوبنا رحم الله جبلا وهامة وهيبة متواضعة رحم الله اللواء عبدالعزيز الفغم وأسكنه فسيح جناته".

بدوره، غرد الإعلامي الكويتي محمد أحمد الملا معزيا :"نتقدم بأحر التعازي لمقام خادم الحرمين الشريفين ولولي العهد السعودي للشعب السعودي الشقيق في وفاة حارس الملك اللواء عبدالعزيزالفغم.. اللهم ارحمه رحمة واسعة واجعل مثواه الجنة وأكرم نزله وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان".

في السياق نفسه أعرب الكاتب والبرلماني المصري مصطفى بكري عن تعازيه في وفاة الفغم، وأشاد بوفاء الشعب السعودي للفقيد قائلا: "شعب المملكة كله ينعى وفاة اللواء عبدالعزيز الفغم، الحارس الشخصي لجلالة الملك سلمان، في ساعات قليله أكثر من مليون ونصف في هاشتاق الرحيل والنعي، إنه شعب عظيم لديه وفاء للرجال الذين يضحون من أجل بلادهم، هذا التعاطف الكبير هو تأكيد على تماسك أبناء الشعب السعودي خلف قيادتهم".

المغردة ليلى بنت الإمارات عددت مناقب الفقيد الراحل في تغريدة تعزية قالت فيها: "عبدالعزيز_الفغم أدّى الأمانة وصان العهد.. مات مُخلصًا لدينه ومليكه ووطنه رحمك الله".





وتابعت: "عاش حارساً أميناً، وبطلاً شجاعاً مُخلصاً لدينه ووطنه، أسأل الله أن يغفر له ويُسكنه فسيح جناته...".

تفاصيل الاستشهاد

وكانت الجهات الأمنية السعودية قد أعلنت، الأحد، استشهاد اللواء عبدالعزيز بن بداح الفغم، الحارس الشخصي للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على يد أحد أصدقائه في جدة.

وقالت شرطة منطقة مكة المكرمة، في بيان رسمي، إنه أثناء زيارة اللواء بالحرس الملكي "الفغم" برفقة صديقه تركي بن عبدالعزيز السبتي في حي الشاطئ بجدة، مساء أمس السبت، دخل عليهما صديق ثالث وأطلق النار عليه.



وكشفت التفاصيل عن أن النقاش تطور بين اللواء الفغم والصديق الثالث "ممدوح بن مشعل آل علي"، فخرج الأخير من المنزل، وعاد وبحوزته سلاح ناري وأطلق النار عليه، ما أدى إلى إصابته واثنين من الموجودين في المنزل.



وتبين أن المصابين هما شقيق صاحب المنزل، وأحد العاملين من الجنسية الفلبينية، وعند مباشرة الجهات الأمنية للموقع الذي تحصن بداخله الجاني، بادرها بإطلاق النار رافضاً الاستسلام، الأمر الذي اقتضى التعامل معه بما يحيد خطره.



وأسفر هذا الاشتباك عن مقتل الجاني على يد قوات الأمن، واستشهاد اللواء عبدالعزيز الفغم بعد نقله للمستشفى جراء إصابته برصاص الجاني.



كما أصيب تركي بن عبدالعزيز السبتي وجيفري دالفينو ساربوز ينغ فلبيني الجنسية الموجودان بالمنزل، كما جُرح 5 من رجال الأمن بسبب طلق النار العشوائي من قبل الجاني، وقد جرى نقل جميع المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وحالتهم مطمئنة.



وكان بدر العساكر مدير المكتب الخاص لولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان آل سعود، قد نعى رحيل اللواء عبدالعزيز الفغم الحارس الخاص لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وفي تغريدة عبر حسابه على تويتر، قال العساكر: "اللهم تقبل أخي وفقيدنا اللواء عبدالعزيز الفغم من عبادك المخلصين، من عملوا للوطن وخدموه بإحسان.. اللهم تجاوز عنه، واغفر له، وارحمه برحمتك.. وأسكنه جنتك، وإنا لله وإنا إليه راجعون".



واللواء الفغم عمل حارساً شخصياً لخادم الحرمين الشريفين الراحل الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، قبل أن يتولى المهمة نفسها مع الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.



وتولى الحارس الراحل للملكين في السعودية هذه المهمة بعد مسيرة أداها والده، اللواء بداح بن عبدالله بن هايف، إذ ظل مرافقاً شخصياً للملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود لـ3 عقود.



وقد حظيت شخصيته بالجاذبية والمهارة الاحترافية، وسرعة البديهة وحسن التصرف في أصعب المواقف، وكافأه الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في منتصف عام 2017 بترقية استثنائية إلى رتبة لواء.