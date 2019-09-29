مقتل 15 إرهابيا في عملية أمنية للشرطة المصرية بشمال سيناء

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تمكنت قوات الشرطة المصرية، الأحد، من قتل 15 إرهابيا خلال مداهمة وكر للإرهابيين بالعريش شمال سيناء شرقي البلاد.

وقال بيان وزارة الداخلية المصرية إن معلومات توافرت لقطاع الأمن الوطنى حول اختباء مجموعة من العناصر الإرهابية بإحدى المزارع بالعريش للإعداد لتنفيذ مخططاتهم العدائية.



وأضاف أن تبادلا لإطلاق النار وقع حين استشعرت العناصر الإرهابية اقتراب القوات، ما أسفر عن مقتل 15 من تلك العناصر.

وعثرت الشرطة بحوزة الإرهابيين على 9 بنادق آلية، و3 بنادق خرطوش، وعبوتين ناسفتين، وحزام ناسف.

وأكد البيان أن العملية جاءت استمراراً للجهود المبذولة في ملاحقة العناصر الإرهابية بشمال سيناء الثابت تورطها فى تنفيذ مجموعة من العمليات العدائية التى استهدفت القوات المسلحة والشرطة وتسعى لتصعيد مخططاتها الرامية لزعزعة الاستقرار الأمنى.