عاجل.. الداخلية المصرية تعلن مقتل 15 إرهابيا في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة

الأحد 29 سبتمبر 2019

الشرطة المصرية

كتب الخليج 365

أعلنت وزارة الداخلية المصرية من خلال بيان صادر لها اليوم الأحد، عن مقتل 15 من العناصر الإرهابية في تبادل لإطلاق النيران مع قوات الشرطة، أثناء القبض عليهم بشمال سيناء لتورطهم فى تنفيذ مجموعة من العمليات العدائية التى استهدفت القوات المسلحة والشرطة، وتسعى لتصعيد مخططاتها الرامية لزعزعة الاستقرار الأمنى والنيل من مقدرات الوطن.



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وأكد البيان بتوافر معلومات لقطاع الأمن الوطنى، حول إختباء مجموعة من العناصر الإرهابية بإحدى المزارع الكائنة بحى الحوص- منطقة العبور/ دائرة قسم شرطة أول العريش للإعداد لتنفيذ مخططاتهم العدائية.

وأشار إلي أنه تم التعامل مع تلك المعلومات واستهداف نطاق تمركز هذه العناصر، إلا أنهم حال استشعارهم باقتراب القوات بادروا بإطلاق أعيرة نارية تجاههم مما دعا للتعامل معهم.

أسفر تبادل إطلاق النار عن مصرع 15 من تلك العناصر، وعُثر بحوزتهم على 9 بنادق آلية، و3 بنادق خرطوش، و2 عبوة ناسفة، وحزام ناسف، وتم تقنين الإجراءات حيال الواقعة وتوالى نيابة أمن الدولة العليا التحقيق.