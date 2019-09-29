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المعارضة الإيرانية تكشف ضلوع الحرس الثوري في هجوم ”أرامكو“ من داخل إيران

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اليمن العربي - متابعات 0 تبليغ

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الأحد 29 سبتمبر 2019

الحرس الإيراني

الحرس الإيراني

المعارضة الإيرانية تكشف ضلوع الحرس الثوري في هجوم ”أرامكو“ من داخل إيران

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الخليج 365 - متابعات

قال ”المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية“، اليوم الأحد، إن قوات الحرس الثوري الإيرانية نفذت الهجوم على معملين تابعين لشركة ”أرامكو“ النفطية من داخل الأراضي الإيرانية.

 

وأضاف المجلس في بيان له، أن تنفيذ الهجوم تم بناءً على أوامر من المرشد الأعلى للنظام الإيراني علي خامنئي وموافقة الرئيس الإيراني حسن روحاني.

 

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وأكد المجلس أنه سيتم الكشف عن تفاصيل عملية صنع القرار وقادة الحرس الثوري الإيراني والقواعد المشاركة في الهجوم، خلال مؤتمر صحفي سيعقده مكتب ممثلية المجلس في الولايات المتحدة الأمريكية بواشنطن.. وفق "إرم نيوز".

 

وسيقوم منظمو المؤتمر، بالكشف عن المعلومات الاستخباراتية التي حصل عليها تنظيم ”مجاهدي خلق“ من داخل النظام الإيراني حول يوم الهجوم على المنشآت النفطية السعودية.

 

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني صرح في وقت سابق هذا الشهر قائلًا إن الهجوم الذي تبناه الحوثيون على منشآت النفط السعودية هو مجرد تحذير، في تهديد جديد للمملكة.

 

وقال روحاني في كلمة له خلال جلسة لمجلس الوزراء الإيراني إن ”اليمنيين لم يستهدفوا في أرامكو مدرسة أو مشفى إنما ضربوا مركزًا صناعيًّا“، حسب زعمه.

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