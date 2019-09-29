اجتماع دولي في الأمم المتحدة ينادي بحل الميليشيات ودحر الإرهاب في ليبيا

الأحد 29 سبتمبر 2019

أصدر الاجتماع الوزاري حول ليبيا الذي انعقد الخميس الماضي، بحضور وزراء وممثلي الصين، ومصر، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، وروسيا، والإمارات، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، والممثل السامي للاتحاد الأوروبي، بياناً في وقت مبكر من اليوم الأحد دعا فيه إلى حل الميليشيات ووقف التدهور الخطير في ليبيا. وحضر الاجتماع كذلك نائب رئيس المفوضية الأوروبية، والأمين العام لجامعة الدول العربية في نيويورك وذلك بمناسبة حضورهم جميعاً لانعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، بحضور الأمين العام أنطونيو غوتيريس، وممثله الخاص في ليبيا غسان سلامة، وفي غياب رئيس حكومة الوفاق الوطني في ليبيا فائز السراج، رغم وجوده في نيويورك، حسب صحيفة "المرصد" الليبية. وأعرب المجتمعون عن إدانتهم لاستغلال الصراع من قبل الجماعات الإرهابية والعنيفة المتطرفة، وعن قلقهم على الوضع الإنساني في البلاد، خاصةً على الليبيين الذين يعانون من أوضاع هشة، مثل النزوح الداخلي، والمهاجرين واللاجئين. ودعا البيان الأطراف الليبية إلى إزالة الأسلحة الثقيلة والمدفعية من الخطوط الأمامية، والامتناع عن استخدام الحروب الجوية، مع دعم الجهود المستمرة التي تبذلها البعثة الأممية لتنفيذ تدابير بناء الثقة الإنسانية بين الطرفين، وذكر بالدور المحتمل لبعثة الأمم المتحدة في توفير دعم قابل للتوسع لوقف إطلاق النار وفي تقديم خيارات لآلية رصد انتهاكاته. كما طالب البيان جميع الدول الأعضاء بالامتناع عن التدخل في النزاع أو اتخاذ تدابير تؤدي إلى تفاقمه، مذكرين وأن تمتثل للحظر على الأسلحة تماشياً مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وشدد ممثلو الدول المشاركة على "إنشاء قوات أمن وطنية موحدة ومعززة من خلال خطة لنزع سلاح الميليشيات والجماعات المسلحة، وتسريحها وإعادة إدماجها تحت سلطة الحكومة المدنية".

