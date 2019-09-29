فجر السعيد تنعي الحارس الشخصي للملك سلمان

الأحد 29 سبتمبر 2019 نعت الإعلامية الكويتية فجر السعيد اللواء عبدالعزيز الفغم، الحارس الشخصي للعاهل السعودى الملك سلمان.

وغردت عبر حسابها في تويتر ، قائلة، "عظم الله أجر خادم الحرمين الشريفين فى وفاة حارسه الشخصي عبدالعزيز الفغم إنا لله وإنا إليه راجعون. ويتصدر خبر مقتل اللواء عبدالعزيز الفغم، الحارس الشخصي للعاهل السعودى الملك سلمان، موقع "تويتر" حيث نعاه الآلاف من أنحاء الوطن العربى.

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