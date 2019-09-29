اعتقال خلية من الجبهة الشعبية بتهمة قتل إسرائيلية في الضفة الغربية

الأحد 29 سبتمبر 2019 أعلن جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي، أمس السبت، اعتقال أعضاء خلية فلسطينية متهمين بقتل شابة إسرائيلية بالضفة الغربية في أغسطس (آب) الماضي. ووفق بيان الشاباك، لقيت الإسرائيلية حتفها بعد انفجار قنبلة تقليدية الصنع في 23 أغسطس (آب) قرب مستوطنة دوليف، شمال غرب رام الله، وفق ما نقل موقع "أي24" الإسرائيلي. وذكر البيان، أن أعضاء الخلية من سكان منطقة رام الله، وينتمون لـ"الجبهة الشعبية"، وأهم خططوا لعمليات أخرى، منها خطف وإطلاق نار.





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