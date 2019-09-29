رياضي سعودي: قطر ترتبط بعلاقات قوية مع إسرائيل وتطبيعها ليس جديد

الأحد 29 سبتمبر 2019

خالد أبوغانم

كتب كتبت- أماني عزام

قال الإعلامي الرياضي السعودي، خالد أبوغانم، إن مشاركة خمسة رياضيين إسرائيليين في الوفد الإسرائيلي لبطولة العالم لألعاب القوى التي افتتحت في العاصمة القطرية الدوحة ليس بجديد ولا مستغرب.



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وأكد "أبوغانم" في تصريح خاص ، أن نظام الحمدين الذي اعتاد على الكذب والتزييف تربطه علاقات قوية بإسرائيل، وزارها عدة مرات والتقي بكثير من مسؤوليها.

وأشار الإعلامي الرياضي السعودي، إن نظام الحمدين يدعي عدم حرص الدول العربية على القضية الفلسطينية، بينما هو باعها فعليًا ولا تعني لهم القضية الفلسطينية أي شئ سوى أنها ورقة يلعبون بها على مشاعر البسطاء والجماهير، ولكن هذه الأمور لم تعد تنطلي على الشارع العربي.

وأوضح الإعلامي الرياضي السعودي، إن هذا التوقيت الحرج من عمر القضية الفلسطينية كان ينبغي أن يكون فيه موقف مشرفة لقطر تجاه قضيتنا الأم، ولكن إعلام الحمدين الذي إعتاد على الكذب والتدليس لا يمكن أن يكون له مواقف مشرفة تجاه قضايانا العربية.