زحمة سير خانقة في جميع الطرق المؤدية الى مداخل بيروت

تشهد جميع الطرق المؤدية الى مداخل بيروت زحمة سير خانقة جراء قطع الطريق من قبل المتظاهرين ضد الوضع المعيشي الصعب، في النفق الذي يربط الحمرا بطريق سليم سلام بالاطارات المشتعلة.
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