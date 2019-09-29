زحمة سير خانقة في جميع الطرق المؤدية الى مداخل بيروت

تشهد جميع الطرق المؤدية الى مداخل ​بيروت​ ​زحمة سير​ خانقة جراء قطع الطريق من قبل المتظاهرين ضد الوضع المعيشي الصعب، في النفق الذي يربط ​الحمرا​ ب​طريق سليم سلام​ بالاطارات المشتعلة.



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