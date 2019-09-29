عدوان التقى وفدا من أصحاب المولدات في دير القمر

زار وفد من ​أصحاب المولدات​ من معظم المناطق رئيس ​لجنة الادارة والعدل​ النائب ​جورج عدوان​ في دارته في ​دير القمر​.

وأصدر تجمع أصحاب المولدات اليوم بيانا أشار فيه إلى أن الاجتماع مع عدوان كان "مثمرا وبناء"، وشرحوا له ما يعانيه هذا القطاع من ظلم ألم به من الضريبة الظالمة المفروضة عليه والتسعيرة المجحفة".

من جهته، تحدث عدوان الى الوفد متطرقا الى "مسألة الضريبة"، واصفا إياها ب"القاسية"، مشددا على أنه "لا يمكن فرضها بهذا الشكل"، وأكد أنه "سيطلب من ​وزارة الطاقة والمياه​ دراسة التسعيرة والأسس التي بنيت عليها ليتم بعدها دراستها من جهة التكاليف والأعباء لتشغيل هذا المرفق، ومن جهة أخرى نسبة الأرباح الموضوعة".

وأضاف: "ليعلم كل صاحب مولد أنني لن أزين الأمور إلا بميزان الجواهر حتى يأخذ كل ذي حق حقه"، كما شدد على "ضرورة التعاطي بشكل حضاري لكل تحرك قد يقوم به المجتمع".

