بو صعب: لعدم زج مطالب المزارعين بالحسابات الشخصية والسياسية

عرض وزير الدفاع الوطني ​الياس بو صعب​ مع المدير العام ل​وزارة الزراعة​ ​لويس لحود​، خلال جولته في ​البقاع​، أوضاع زحلة و​القطاع الزراعي​ في ​لبنان​.

وعقد بو صعب اجتماعًا مع رئيس الاتحاد اللبناني للكرمة و​النبيذ​ ظافر الشاوي، وقد أشاد بكل منتجي النبيذ في كل المناطق.

ورعى بو صعب احتفالًا أقامته عائلة توما وشاتو سان توماس بالعيد السنوي جريا على عادتها، وأكّد أن "القطاع الزراعي أساسي في بقاء المواطن في ارضه وتمسكه بجذوره"، مشددًا على أن "​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ وتكتل ​لبنان القوي​ برئاسة وزير الخارجية والمغتربين ​جبران باسيل​ حريصون على دعم وتطوير القطاع الزراعي في لبنان وحل كل المشاكل التي تعترض المزارع اللبناني".

وأشاد بو صعب بـ"ديناميكية وأداء المدير العام لوزارة الزراعة المهندس لويس لحود الذي يعمل على تنمية القطاع الزراعي في لبنان وتسويق المنتوجات الزراعية اللبنانية في لبنان والاسواق الخارجية"، لافتًا الى أنه "حريص من خلال موقعه على حماية الانتاج الزراعي الوطني من التهريب وانه يسهر على ضبط التهريب".

ودعا بو صعب الى "عدم استغلال الزراعة من خلال بعض المسؤولين المتقلبين في ​السياسة​ والذين يطلقون مواقف غب الطلب"، مطالبًا اياهم بـ"عدم زج مطالب ​المزارعين​ بحساباتهم الشخصية والمناطقية والسياسية لأن ذلك لا يخدم حماية المنتج المحلي".