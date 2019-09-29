النشرة: احراق إطارات في تعلبايا ومحاولات لقطع الطريق الدولية

افاد مراسل "​الخليج 365​" في زحلة بأن "بعض المحتجين احرقوا الإطارات في منطقة ​تعلبايا​ ويحاولون في هذه الاثناء قطع الطريق الدولية في ظل انتشار ​الجيش اللبناني​ في المنطقة".

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