أكّد عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​زياد أسود​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، "أنني سمعت أن التبجيل وصل الى حد أن ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ مسؤول عن خراب البلد وأن رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ يحمل كرة نار وقد تناسى البعض أن البلد وصل الى هنا بسبب ​سياسة​ رئيس الحطومة الراحل ​رفيق الحريري​ المالية والاقتصادية وأن رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ استفاد وغطى وأن رئيس ​الحزب التقدمي الاشتراكي​ ​وليد جنبلاط​ تشارك واستفاد وأن السوري راعيهم وأن بعض المسيحيين أمثال المر وغيره تنازل".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أسود: سمعت أن التبجيل وصل الى حد أن الرئيس عون مسؤول عن خراب البلد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.