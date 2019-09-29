البزري: لا يُمكن إجراء أي إصلاح حقيقي في ظل الطبقة السياسية الحاكمة

إعتبر الدكتور ​عبد الرحمن البزري​ أنه لا يُمكن إجراء أي إصلاح حقيقي في ظل الطبقة السياسية الحاكمة التي أدارة شؤون البلاد منذ ​الطائف​ حتى يومنا هذا، والرهان على التغيير ضمن التركيبة الحالية التي تتقاسم الحصص خاسر قبل أن يبدأ، معربا في تصريح له، عن تأييده حق المواطنين في التعبير عن غضبهم والإعتراض على الأوضاع الصعبة التي يعيشونها.

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