الجيش يعيد نصب القرنة السوداء الى مكانه

اعاد عناصر من الجيش اللبناني بقيادة آمر مفرزة مخابرات الجيش في الضنية الرائد عماد زريقة النصب التذكاري إلى مكانه في القرنة السوداء، كتقدمة من شباب الضنية بدلا من الذي تم تحطيمه قبل أيام على أيدي مجهولين.
وكان وفد من فاعليات الضنية وشبابها زاروا زريقة في مكتبه في بلدة سير ـ الضنية، وقدموا له لوحة النصب الجديد عربون تقدير واحترام.
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