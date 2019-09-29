الجيش يعيد نصب القرنة السوداء الى مكانه

اعاد عناصر من ​الجيش اللبناني​ بقيادة آمر مفرزة ​مخابرات الجيش​ في ​الضنية​ الرائد عماد زريقة النصب التذكاري إلى مكانه في ​القرنة السوداء​، كتقدمة من شباب الضنية بدلا من الذي تم تحطيمه قبل أيام على أيدي مجهولين.

وكان وفد من فاعليات الضنية وشبابها زاروا زريقة في مكتبه في بلدة سير ـ الضنية، وقدموا له لوحة النصب الجديد عربون تقدير واحترام.