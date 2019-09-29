العميد سريع: سيبقى كشف مصير الأسرى السعوديين خاضعاً للتفاوض وبمقابل

أكد المتحدث باسم ​القوات المسلحة​ اليمنية العميد يحيى سريع في حديث تلفزيوني "أننا لن نعرض مشاهد كل الأسرى السعوديين ولن نقدّم إلا نموذجاً خاصاً كوننا نرغب في أن تبقى قضية السعوديين محل غموض"، مشيرا الى أنه " سيبقى كشف مصير الأسرى السعوديين القتلى منهم والأحياء خاضعاً للتفاوض وبمقابل".

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