وزير الثقافة العراقي: متحف العراق الجديد سيتسع لكل الآثار

أكّد ​وزير الثقافة​ و​السياحة​ و​الآثار​ ​العراق​ي عبد الأمير الحمداني أن "وضع بابل على لائحة ​اليونسكو​ للتراث العالمي كان أمرًا مستحقًا وتأخر كثيرًا، وقد توجت هذه اللائحة بوضع بابل علي رأسها".

وتحدث الحمداني عن مشاريع تقوم الوزارة بمراجعتها لارتباطها ب​الفساد​ وإهدار الأموال مثل مشروع "​بغداد​ عاصمة الثقافة العربية".

كما كشف عن مشروع "متحف العراق الجديد" الذي سيتسع لكل الآثار بعكس المتحف الحالي لأنه صغير الحجم قياسا بحضارة العراق العظيمة".

