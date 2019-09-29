وزير الثقافة العراقي: متحف العراق الجديد سيتسع لكل الآثار

أكّد وزير الثقافة والسياحة والآثار العراقي عبد الأمير الحمداني أن "وضع بابل على لائحة اليونسكو للتراث العالمي كان أمرًا مستحقًا وتأخر كثيرًا، وقد توجت هذه اللائحة بوضع بابل علي رأسها".
وتحدث الحمداني عن مشاريع تقوم الوزارة بمراجعتها لارتباطها بالفساد وإهدار الأموال مثل مشروع "بغداد عاصمة الثقافة العربية".
كما كشف عن مشروع "متحف العراق الجديد" الذي سيتسع لكل الآثار بعكس المتحف الحالي لأنه صغير الحجم قياسا بحضارة العراق العظيمة".
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