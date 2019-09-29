بيلوسي: كفة الرأي العام بدأت ترجح لصالح عزل ترامب

اعتبرت رئيسة ​مجلس النواب الأميركي​ ​نانسي بيلوسي​ أن "تغيرًا جذريًا طرأ على الرأي العام إزاء إمكانية عزل الرئيس ​دونالد ترامب​ حيث بدأت كفة الميزان ترجح مؤخرًا لصالح دعاة تنحيته"، مشيرة الى "أننا لا نستطيع التقاعس عن الالتزام بيميننا بشأن الدفاع عن دستور ​الولايات المتحدة​ أمام جميع الأعداء الخارجيين والمحليين".

وأعربت بيلوسي عن حزنها الشديد إزاء الفضيحة الأخيرة السياسية المتعلقة بالمكالمة الهاتفية بين ترامب ونظيره الأوكراني ​فلاديمير زيلينسكي​، واصفة ما حصل بأنه "محاولة للتستر على التستر"، موضحة أن "الحقائق هي ما دفعها إلى الانتقال من موقفها المعارض أصلا لخيار عزل الرئيس إلى قيادة هذه الجهود، وترامب تجاوز على ما يبدو بشكل ملحوظ صلاحياته الدستورية وتحقيق العزل سيستمر ما لم يتقص مجلس النواب جميع الحقائق".

يذكر أن الديمقراطيين في ​الكونغرس​ يشتبهون بأن ترامب استغل ملف المساعدات العسكرية الأميركية إلى ​أوكرانيا​ كأداة ضغط على زيلينسكي، لاسيما أن الاتصال جرى في أعقاب قرار ​البيت الأبيض​ تجميد قرابة 400 مليون ​دولار​ مخصصة لدعم العسكريين الأوكرانيين.

