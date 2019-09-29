مزاد علني في سويسرا لبيع سيارات فاخرة









اسماء السيد - شيزيريكس: تعرض 25 سيارة فخمة يملكها تيودور أوبيانغ نجل رئيس غينيا الاستوائية كان القضاء في جنيف قد صادرها في إطار تحقيق حول غسل أموال، للبيع في مزاد علني في سويسرا.

وتقدر القيمة الإجمالية لهذه السيارات ب18,5 مليون فرنك سويسري (أكثر من 17 مليون دولار).

وقال فيليب كانتور مدير إدارة السيارات في أوروبا في دار بونامز السويسرية التي تنظم المزاد العلني، لوكالة فرانس برس "إنها عملية بيع استثنائية. مجموعة خاصة من السيارات الفائقة" التطور.

وتعرض للبيع في المزاد الذي ينظم في ناد للغولف قريب من جنيف سبع سيارات من نوع فيراري وثلاث سيارات لامبورغيني وخمس سيارات بنتلي وواحدة من طراز مازيراتي وواحدة "ماكلارين.

وأغلى هذه السيارات اثنتان عرضتا للمرة الأولى في معرض جنيف للسيارات في 2013 هما سيارة لامبورغيني فينينو رودستر بيضاء تقدر قيمتها بما بين 4,8 و5,7 ملايين يورو، وفيري صفراء تقدر قيمتها بما بين 2,4 و2,6 مليون يورو.

ولا يجمع بين هذه السيارات سوى أنها كلها ملك لتيودور أوبيانغ الذي يشغل أيضا منصب نائب الرئيس في غينيا الاستوائية، البلد النفطي الصغير الذي يعد من أكثر الدول فسادا حسب منظمة الشفافية الدولية، وما زال جزء كبير من سكانه يعيش في فقر مدقع.

وبين السيارات واحدة من إنتاج المجموعة البريطانية أوستن مارتن في 2011 يقدر ثمنها بين 1,3 و1,7 مليون يورو. وقد حفرت عليها عبارة "صنعت يدويا في انكلترا لتيودور نغيما أوبيانغ مانغي".

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والنقطة المشتركة الأخرى بين هذه السيارات هي أنه تمت مصادرتها من قبل قضاء جنيف في 2016 بعد إطلاق إجراءات جزائية ضد تيودوران أوبيانغ وشخصين آخرين بتهمة "غسل أموال وإدارة مصالح عامة بلا نزاهة".

وفي نهاية المطاف أسقطت الدعوى في شباط/فبراير بعد اتفاق بين قضاء جنيف وسلطات غينيا الاستوائية على بيع هذه السيارات وتخصيص ريعها لبرنامج يحمل طابعا اجتماعيا في غينيا الاستوائية.

ووافقت غينيا الاستوائية أيضا على أن تدفع 1,3 مليون فرنك سويسري (1,4 مليون يورو) لتغطية نفقات القضاء.

ويقود هذا البلد الواقع في إفريقيا الجنوبية منذ أربعين عاما الرئيس تيودورو أوبيانغ نغيما (77 عاما). ويقول مراقبو الحياة السياسية فيه أن تيودوران أوبيانغ المعروف بإسرافه وأسلوب حياته الباذخ، يسعى لتولي الرئاسة خلفا لوالده.

وقد حكم عليه في 2017 في باريس بالسجن ثلاث سنوات ودفع غرامة قدرها 30 مليون يورو لأنه بنى بالاحتيال ثروة في فرنسا تتمثل بقصر في باريس وسيارات سباق وأخرى فخمة وعشرات البزات من دور أزياء فخمة وطائرات خاصة.

وعبرت غينيا الاستوائية عن استيائها لبيع السيارات بمزاد علني وحاولت تعليق العملية، لكن القضاء في جنيف رفض ذلك. وقال محاميها شهرام ديني لفرانس برس "برأي الخبراء، بدا لنا أن سعر البيع سيكون أعلى إذا بيعت بصفقات خاصة مع هواة لجمع السيارات أو محترفين في هذا المجال يبحثون عن هذه الأنواع" من الآليات.



