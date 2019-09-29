شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. السعودية تكشف تورط قطر فى دعم المليشيات الإرهابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل النظام القطرى مؤامرته ضد الدول العربية، ودعمه للإرهاب والجماعات المتطرفة، والتنظيمات المسلحة من أجل تخريب البلدان العربية وتدميرها دون مراعاة للأعراف أو الأديان السماوية، فضلا عن علاقات الأخوة التى تجمع العرب تحت مظلة واحدة.

وفقا لموقع مباشر قطر، فإن تميم بن حمد، الأمير القطرى، رسم مخططات لتنفيذ مؤامرة كبرى ضد الدول العربية، كشف عنها وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي، عادل الجبير، أمام المجتمع الدولى، مؤكدا أن النظام القطرى ينفذ أجندة تستهدف تدمير الدول العربية.

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كما أوضح "الجبير" خلال حوار صحفى على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة فى نيويورك ، أن النظام القطرى الحالى لم يطبق الاتفاق المبرم مع المملكة العربية السعودية عام 2014، كما أنه لازال يواصل نظام تميم بن حمد التدخل فى شئون الدول العربية.