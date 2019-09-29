وكيل وزارة التعليم بجنوب سيناء يحث الطالبات على استخدام بنك المعرفة

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – رضا السيد

زارا محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، اليوم الأحد، مدرسة الزهور الإعدادية بنات، التابعة لإدارة طور سيناء التعليمية، لمتابعة سير العملية التعليمية.

وخلال زيارته حرص وكيل الوزارة على حضور الطابور المدرسي، وأداء تحية العلم، وتهنئة الطالبات بالعام الدراسي الجديد، مشيدًا باجتهاد طالبات جنوب سيناء اللائي يتصدرن قوائم الشرف، خاصة طالبات مدرسة الزهور.

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وتفقد الفصول الدراسية وأجرى حوارًا مع الطالبات عن ضرورة استخدام بنك المعرفة، والاستفادة من مصادره المعرفية الموثقة، موضحًا أن الوزارة تهدف من وراء هذا الموقع لتأسيس جيل يعتمد طرق المعرفة الحديثة والبحث العلمي، وغرس صفة التعلم الذاتي لديه.

وقال إن كثيرًا من الدول المتقدمة تعتمد على غرس طرق البحث العلمي واستراتيجياته لدى الطلاب منذ الصغر.

وأكد على ضرورة تنظيم ندوات توعوية خاصة لطالبات الصف الثالث الإعدادي عن كيفية الاستفادة من بنك المعرفة، فى إطار الحرص على مصلحة الطالبات، وتيسيرًا على أولياء الأمور ومواكبة التطور التعليمي.