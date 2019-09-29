مصر / إحالة أوراق 7 متّهمين بخليّة "ميكروباص حلوان" للمفتي

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة برئاسة المستشار حسين قنديل، إحالة 7 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بخلية "ميكروباص حلوان" التي أسفرت عن إغتيال ضابط و7 أمناء شرطة في حلوان لفضيلة المفتي، وتحديد جلسة 12 نوفمبر للنطق بالحكم.
يذكر أن النيابة العامة وجهت للمتهمين عدة تهم، منها الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور وحيازة أسلحة ومفرقعات وتنفيذ عدد من العمليات الإرهابية والقتل العمد لرجال الشرطة وإغتيال ضابط و7 أمناء شرطة من قسم شرطة حلوان وإرتكاب عمليات إرهابية بمنطقة المنيب وقتل العميد علي فهمي "رئيس وحدة مرور المنيب" والمجند المرافق له وإشعال النار في سيارته وإغتيال أمين شرطة أحمد فاوي "من قوة إدارة مرور الجيزة" بكمين المرازيق والسطو المسلح على مكتب بريد حلوان وسرقة مبلغ 82 ألف جنيه مصري بتاريخ 6 أفريل 2016 .
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