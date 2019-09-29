أنقذت الشرطة النيجيرية أكثر من 300 طفلا من مدرسة داخلية إسلامية لقبت بـ"بيت التعذيب''، حيث تم إحتجازهم وإغتصابهم من قبل موظفين لسنوات في كادونا نيجيريا.
وقال متحدث بإسم الشرطة إنّ الشرطة داهمت مبنى في المدينة يوم الخميس حيث ظل الضحايا في "أكثر الظروف غير الإنسانية بإسم تعليمهم القرآن وإصلاحه".
وأضاف المتحدث أنّ المحتجزين تعرضوا لجروح مروعة على مستوى الظهر والأيادي وأرجل، وهم من بوركينا فاسو ومالي ودول إفريقية أخرى.
ووصف رئيس قسم الشرطة الحالة بـ"العبودية الإنسانية" ووفقًا لصحيفة ''ديلي ميل'' البريطانية، تم العثور على العديد من المحبوسين في المدرسة بالسلاسل، وقال المحتجزون ومعظمهم من الأطفال، إنهم تعرضوا للتعذيب والاعتداء الجنسي والجوع ومنعوا من المغادرة .
كانت هذه تفاصيل خبر إنقاذ 300 طفلٍ من ''بيت الرعب والتعذيب'' في نيجيريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اخر خبر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.