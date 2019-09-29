"ظل الملك".. من هو اللواء عبد العزيز الفغم؟

كان من أبرز الشخصيات المرافقة لزاما للملك سلمان بن عبد العزيز في السنوات السابقة حتى أثبت ولاءه، و أصبح الحارس الشخصي له، حيث كان من عائلة حازت على ثقة الملك عبد الله بن عبد العزيز، و كان والده ايضًا مرافقا شخصيا للملك عبدالله بن عبدالعزيز لمدة 30 عام، أنه الراحل اللواء عبد العزيز الفغم، الذي فجع السعوديين بنبأ قتله فجر اليوم الأحد ، الذي قتل بإطلاق نار إثر خلاف شخصي .

حياته

تخرّج عبدالعزيز الفغم من الكلية العسكرية للملك خالد بعد أن أحرز تفوقًا غير مسبوق، وبعدها عيّنه الحرس الوطنى السعودى في وظيفة لواء خاص، ثم نُقِل ليخدم في الحرس الملكي، ومن ثمّ عمل ضابط ارتباط في مواكب الملك.

وحصل الفغم على دورات تدريبية في الصاعقة أهّلته لحراسة أهم الشخصيات فى البلاد حراسة شخصية، كما حصل على غيرها من الدورات التدريبة في تأمين الشخصيات الهامة، و حاز على ترقية من رتبة عميد إلى لواء عام 2017 .

عُرِف الفغم بإخلاصه للملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز، الذي عمل معه قرابة 10 أعوام، تدرّج خلالها حتى وصل إلى الحارس الشخصي للملك.

دفع هذا الإخلاص الملك سلمان ليختاره حارسًا شخصيًا له وذلك مهاراته الاحترافية المتميزة، وسرعة بديهته، وحسن تصرفه. وحصل على ترقية استثنائية من رُتبة عميد إلى رتبة لواء عام 2017، كما ذكرت صحيفة "سبق" السعودية .

وحاز الفغم على لقب أفضل حارس شخصي في العالم من قِبل منظمة الأكاديمية العالمية في عام 2017. كما لقِبه السعوديون بـ "ظل الملوك" و"الحارس الأمين" و"الرجل المناسب في الوقت المناسب" وذلك لاحترافيته وحرصه على مرافقة الملك في كل مكان وفي مختلف المناسبات الرسمية، وفق تقارير محلية

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وكان والده بدّاح بن عبدالله بن هايف الفغم، من قبيلة مطير، يعمل مرافقًا شخصيًا للملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز، ولازمه في كل مكان لمدة وصلت إلى 30

عامًا. وتوفي في عمر الـ47 من عمره قبل أن يتم تعيين ابنه عبدالعزيز الفغم في اللواء الخاص من الحرس الوطني السعودي بعد أن أظهر تفوقه في المهارات المختلفة.

وكشفت شرطة مكة المكرمة بالسعودية اليوم الأحد ملابسات مقتل اللواء بالحرس الملكي عبد العزيز بن بداح الفغم، إثر إطلاق النار عليه أثناء زيارته لأحد أصدقائه بمنزله بحي الشاطئ بمحافظة جدة.

وقال المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة- في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس"اليوم الأحد إنه في مساء أمس السبت أثناء زيارة المجني عليه لصديقه تركي بن عبد العزيز السبتي بمنزله، دخل عليهما صديق لهما يدعى ممدوح بن مشعل آل علي، وأثناء الحديث تطور النقاش بين الفغم، وآل علي فخرج الأخير من المنزل، وعاد وبحوزته سلاح ناري؛ ليطلق النار على الجني عليه .

وأضاف أن إطلاق النار أسفر عن إصابه الفغم، واثنين من الموجودين في المنزل، هما شقيق صاحب المنزل، وأحد العاملين من الجنسية الفلبينية، وعند مباشرة الجهات الأمنية للموقع الذي تحصن بداخله الجاني، بادرها بإطلاق النار رافضاً الاستسلام، الأمر الذي اقتضى التعامل معه بما يحيد خطره .

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