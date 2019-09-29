10 قرارات لدعم ملف التوطين في الإمارات

أصدرت دولة الإمارات العربية عشرة قرارات لدعم ملف التوطين، وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارت ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في سلسلة تغريدات على "تويتر" إنه ترأس جلسة لمجلس الوزراء تم تخصيصها لملف التوطين الذي يمثل أولوية رئيسية لحكومة الإمارات في الموسم الجديد.

حيث تم إصدار 10 قرارات لدعم ملف التوطين الذي سيبقى ملفاً حيّا .. وسيتم متابعته اتحادياً.. والتنسيق فيه محلياً.. ودعمه مالياً وقانونيا وتشريعياً.

وأضاف أنه تم توفير 20 ألف وظيفة في قطاعات البنوك والطيران والاتصالات والتأمين والقطاع العقاري خلال 3 سنوات. واعتوتم اعتماد

Advertisements

صندوقا ب 300 مليون درهم لتدريب 18 ألف مواطن..وتخصيص جزء من عوائد الضريبة لدعم ملف التوطين ..وتدريب 8 آلاف مواطن سنوياً في القطاع الخاص بمكافآت مدعومة من الحكومة"

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، إنه تم إقرار تعديلات قانونية لمساواة المواطنين في القطاع الخاص مع الحكومي وخاصة في احتساب راتب التقاعد وفِي ضم الخدمة .. وقصر التوظيف في الوظائف الإدارية والإشرافية في القطاع الحكومي على المواطنين .. وتحديد 160 وظيفة في القطاع الخاص

تكون الأولوية فيها للمواطنين.

كما قال إن دعم التوطين لا يتعارض مع الجهود المستمرة لاستقطاب المواهب العالمية في كافة المجالات .. مشيراً إلى أن المواهب هي التي ترسخ اقتصاداً قوياً متنوعاً يوفر فرصاً كبيرة للمواطنين والمقيمين، وأكد أن الإمارات ستبقى بلد الانفتاح وسيتم دعم القطاع الخاص ماليا وتشريعيا لتحقيق توازن في سوق العمل يحقق الاستقرار للجميع"

وأشار الى جهود الحكومات المحلية في دعم التوطين، وقال إنها المحرك للاقتصاد وهي المحرك الحقيقي لملف التوطين.. وأضاف أن ملفه القادم سيكون الملف الاقتصادي، حيث تم بدء العمل على رؤية جديدة لخطة التنمية الاقتصادية الوطنية، وسيتم طرح مجموعة من الأفكار والبرامج والتشريعات المحفزة للاقتصاد قريباً، واختتم بقوله ..لن نقف لأننا في دولة الإمارات لا نعرف التوقف ولا نحب الراحة.