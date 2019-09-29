في مثل هذا اليوم.. إعلان وفاة الأمير نواف بن عبدالعزيز آل سعود

فى مثل هذا اليوم عام 2015، أعلن الديوان الملكى السعودى وفاة الأمير نواف بن عبد العزيز آل سعود، وقال الديوان الملكى فى بيان له: "انتقل إلى رحمة الله تعالى الأمير نواف بن عبد العزيز آل سعود المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين".

والأمير نواف بن عبدالعزيز آل سعود، هو المستشار الخاص للملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز، وهو الابن الثانى والعشرون من أبناء

الملك عبدالعزيز الذكور.

في عام 1381 هـ عين وزيرًا المالية وذلك لبضعة أشهر، وفي أغسطس من عام 2001 عين رئيسًا للاستخبارات العامة خلفًا لابن أخيه الأمير تركي الفيصل بن عبد العزيز آل سعود.

وظلَّ في المنصب حتى 26 يناير 2005 حيث استقال لظروفه الصحية، حيث أجريت له في عام 2002

عملية جراحية بعد أن أصيب بنزيف في الدماغ واستمر يعاني من تداعيات المرض ولذلك فضَّل الاستقالة.

وعين مستشارًا للملك عبدالله. ويمثله في هيئة البيعة ابنه الأمير عبدالعزيز وذلك بسبب التقرير الطبي الذي أثبت عدم قدرته على العمل.

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شغل الأمير نواف عدة مناصب منها سفير السعودية في لندن من 2005 حتي عام 2018 ، وسفير السعودية في مالطا وإيطاليا بين 1995 و2004، ومفتش عام في وزارة الخارجية السعودية.

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