الحوثيون يطلقون صاروخًا بالستيًا من صنعاء على صعدة

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، اليوم الأحد، أن الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران أطلقت صاروخًا بالستيًا من مناطق مدنية داخل محافظة (صنعاء) سقط داخل محافظة (صعدة) جنوب المملكة العربية

وأوضح المالكي - وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية - استمرار الميليشيا الحوثية بانتهاكها للقانون الدولي الإنساني بإطلاق الصواريخ البالستية التي تهدد حياة المئات من المدنيين، وسقوطها عشوائيًا على المدنيين والتجمعات السكانية.

وأكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة في اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير القدرات البالستية لحماية المدنيين بالداخل اليمني، وحماية الأمن الإقليمي والدولي.

سقط داخل محافظة (صعدة) جنوب المملكة العربية السعودية وأوضح المالكي - وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية - استمرار الميليشيا الحوثية بانتهاكها للقانون الدولي الإنساني بإطلاق الصواريخ البالستية التي تهدد حياة المئات من المدنيين، وسقوطها عشوائيًا على المدنيين والتجمعات السكانية.وأكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة في اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير القدرات البالستية لحماية المدنيين بالداخل اليمني، وحماية الأمن الإقليمي والدولي.

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