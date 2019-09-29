ذكرى الانتداب البريطاني على فلسطين تجدد آلام الفلسطينيين

في مثل هذا اليوم 29 سبتمبر 1923، بدأ الانتداب البريطاني على فلسطين، و قامت المملكة المتحدة بإدارة انتداب فلسطين حتى 29 نوفمبر 1947، وأعلنت حكومة دولة إسرائيل على أجزاء من هذا الإقليم في 14 مايو 1948.

بداية الفكرة

احتل الحلفاء مدينة القدس وأنشأت بريطانيا حكومة عسكرية في فلسطين قبل أن تكمل احتلالها لشمال فلسطين والذي تم في سبتمبر 1918.

وعينت الحكومة الإنجليزية الجنرال “كلا يتون” على رأس الإدارة العسكرية في فلسطين، والتي عملت بمساعدة لجنة صهيونية أرسلت إلى فلسطين بموافقة الحكومة البريطانية على وضع التدابير الضرورية التي من شأنها أن تضع السياسة التي انطوى

عليها تصريح بلفور موضع التنفيذ.

إقرار الانتداب على فلسطين

في 11 سبتمبر 1922 أقرت عصبة الأمم الانتداب بشكل رسمي على أساس وعد بلفور، و غطت منطقة الانتداب ما يعرف اليوم فلسطين التاريخية، بالإضافة إلى منطقة شرق الأردن غير أن منطقة شرق الأردن تم استثناؤها من الانتداب البريطاني في عام 1921 طبقا لمذكرة شرق الأردن، وتمتعت بحكم ذاتي ولم تخضع لمبادئ الانتداب أو لوعد بلفور.

نظام السلطة

كان الانتداب البريطاني على فلسطين نظام السلطة على فلسطين والأردن لما يزيد عن عقدين

ونصف ابتداء من 1920 وبالحدود التي قررتها بريطانيا وفرنسا بعد سقوط الدولة العثمانية إثر الحرب العالمية الأولى وبموجب معاهدة سيفر.

Advertisements

القدس عاصمة الانتداب

وكانت مدينة القدس عاصمة الانتداب حيث سكن الحاكم البريطاني ومؤسسات حكومة الانتداب.

وعند بداية فترة الانتداب أعلنت بريطانيا فتح الباب أمام اليهود الراغبين في الهجرة إلى فلسطين وإقامة "بيت وطني" يهودي فيها.

التواطؤ مع الحركة الصهيونية

وظهر تواطؤ الاستعماري البريطاني مع الصهيونية حيث سمحت بريطانيا لوفد صهيوني برئاسة “حاييم وايزمن” بالحضور إلى القدس.

وعقدت اللجنة الصهيونية مؤتمرها في مدينة يافا، وأعلن فيه اليهود برنامجًا متكاملًا من أجل إنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين يكون لليهود حق تقرير شئونهم واتخاذ نجمة داوود شعارًا للعلم الصهيوني واستعمال أرض إسرائيل بدلا من فلسطين.

اقرأ أيضًا :

إصابة فلسطيني واختناق العشرات خلال مسيرات في غزة