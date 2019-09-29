قال السفير الكوري الشمالي لدى الأمم المتحدة كيم سونج إنه ينظر بشكل " إيجابي " بشأن إمكانية استئناف محادثات العمل الخاصة بتفكيك الأسلحة النووية بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة.
وقال كيم ، في تصريح لوكالة أنباء "يونهاب الكورية الجنوبية" على هامش منتدى السلام العالمي لعام 2019
يشار إلى أن البلدين يجددان جهودهما لاستئناف محادثاتهما الثنائية المعلقة بشأن نزع السلاح النووي، كانت وزيرة الخارجية الكورية الجنوبية كانج كيونج - هوا قد صرحت مؤخرا بأن المناقشات على مستوى العمل بين واشنطن وبيونج يانج قد تستأنف في غضون بضعة أسابيع.
كانت هذه تفاصيل خبر دبلوماسي كوري شمالي : متفائل بتوقيت محادثات العمل بين بيونج يانج وواشنطن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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