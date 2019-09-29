دبلوماسي كوري شمالي : متفائل بتوقيت محادثات العمل بين بيونج يانج وواشنطن

قال السفير الكوري الشمالي لدى الأمم المتحدة كيم سونج إنه ينظر بشكل " إيجابي " بشأن إمكانية استئناف محادثات العمل الخاصة بتفكيك الأسلحة النووية بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة.

وقال كيم ، في تصريح لوكالة أنباء "يونهاب الكورية الجنوبية" على هامش منتدى السلام العالمي لعام 2019

حول كوريا بجامعة كولومبيا بنيويورك أمس /السبت/، ردا على سؤال حول الجهود المستمرة لترتيب اجتماع على مستوى العمل بين واشنطن وبيونج يانج- أن المحادثات قد تكون وشيكة، مضيفا أن كيم رفض التعليق على كيفية اجتماع الزعيم الكوري الشمالي ونظيره الأمريكي في قمتهما الثالثة، قائلاً: "هذا شيء لا يمكنني أن أقول أي شيء عنه بعد.يشار إلى أن البلدين يجددان جهودهما لاستئناف محادثاتهما الثنائية المعلقة بشأن نزع السلاح النووي، كانت وزيرة الخارجية الكورية الجنوبية كانج كيونج - هوا قد صرحت مؤخرا بأن المناقشات على مستوى العمل بين واشنطن وبيونج يانج قد تستأنف في غضون بضعة أسابيع.