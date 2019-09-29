كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السوريون يائسون.. ويحلمون بالهروب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أنفق جابر كروان وزوجته مئات الدولارات في محاولة للهروب من شمال غرب سوريا إلى تركيا المجاورة.يائسين وهاربين من الحرب، والعثور على رعاية طبية لابنتهما.

ولقد حاولوا خمس مرات تهريب أنفسهم وطفليهما عبر الحدود في الأسابيع الأخيرة.

ولكن كل محاولاتهم باءت بالفشل، مما أجبرهم على العودة في كل مرة إلى ملجأ مؤقت في منطقة إدلب شمال غرب سوريا التي مزقتها الحرب.

وقال جابر البالغ31 عاما: "لا يوجد عمل لي، هنا الموقف كارثي."

ويحلم جابر وزوجته ولاء من العلاج المناسب لابنتهما البالغة من العمر ثلاث سنوات والتي تعاني من مرض في العين، وقد اقترضت أموالًا من الأقارب واستنزفت مدخراتها لدفع 1200 دولار للمهربين.

ولكن في محاولتهم الخامسة هذا الأسبوع، هبط جابر من الجدار الإسمنتي الرمادي الذي يفصل بين البلدين، وكُسر ساقه.

وقبل ساعات فقط، كان جابر يرتدي قميصًا أبيض، وقد ساعد زوجته وطفليه في ركوب دراجة نارية خارج معسكرهم في بلدة أتمي.

ومع وجود حقيبتين صغيرتين، كانت العائلة المكونة من أربعة أشخاص تهدف إلى عبور الحدود التركية القريبة بشكل غير قانوني.

وكان يساعد أطفاله على النزول من سيارة أجرة أعادتهم من الحدود التركية، حيث احتجزهم حرس الحدود لفترة قصيرة.

وهبطت الأسرة في الحجز التركي عدة مرات بعد محاولة العبور.

وفي كل مرة، يسافرون لساعات عبر التضاريس الصخرية تحت غطاء الليل، قبل محاولة تسلق الجدار الحدودي، حيث يتم اعتراضهم بواسطة الدوريات التركية.

وقال جابر لوكالة فرانس برس: "هذه ليست حياة"، وهو جالس داخل خيمته في مخيم للنازحين قبل المحاولة الخامسة.

وأضاف: "سأحاول 50 أو 60 أو 100 مرة حتى أصل."

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وفي الأصل من جنوب إدلب، يعتبر جابر وعائلته هم من بين أكثر من 400000 شخص نزحوا عن ديارهم لشهور من القصف العنيف.

وقال جابر: "أريد أن أذهب إلى هناك لأجد عملًا وأوفر لأطفالي العاية".

وأسفرت الغارات الجوية التي شنتها دمشق وحليفها موسكو عن مقتل ما يقرب من 1000 مدني منذ أواخر أبريل، وفقًا للمرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره بريطانيا.

ولكن منذ 31 أغسطس، تم وقف إطلاق النار الذي تدعمه روسيا إلى حد كبير، على الرغم من الضربات المتقطعة.

وقالت زوجته ولاء: "نجازف بحياتنا للذهاب إلى تركيا، وفي النهاية لا يمكننا ذلك".

وأضافت: "خذونا إلى تركيا"

وتستضيف تركيا معظم اللاجئين السوريين في العالم البالغ عددهم 3.6 مليون.

ولكن يبدو الآن أنهم سيعودون إلى ديارهم.

وفي الأسابيع الأخيرة، انتقدت جماعات حقوق الإنسان تقارير تفيد بترحيل مئات اللاجئين إلى سوريا كجزء من حملة قمع ضد أولئك الذين ليس لديهم أوراق إقامة صحيحة.

ولكن أنقرة تقول أن جميع عمليات العودة طوعية.

وصرح الرئيس رجب طيب أردوغان أنه في النهاية يمكن إعادة توطين ما بين مليونين وثلاثة ملايين لاجئ سوري في تركيا أو أوروبا في سوريا إذا تم إنشاء ما يسمى بـ "المنطقة الآمنة" على طول الجانب السوري من الحدود.

وقال مزارع البالغ من العمر 45 عامًا إنه يحلم بالفرار إلى تركيا، ولكن مع مثل هذه العائلة الكبيرة، فإن العبور بشكل غير قانوني سيكلف ثروة.

وأضاف: "خذنا إلى تركيا، أو ابحث عن حل يعيدنا إلى قراينا، هذه الحياة لا تطاق".

