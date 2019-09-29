كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سلوفاكيا تعلن تحطم طائرة عسكرية "سوفيتية" في مدينة نيترا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحطمت طائرة عسكرية سوفيتية الصنع أثناء رحلة تدريبية بالقرب من مدينة نيترا، حسبما أعلنت السلطات السلوفاكية، اليوم الأحد.

وقالت وزارة الدفاع السلوفاكية إن طائرة عسكرية من طراز ميغ 29 سوفيتية الصنع تابعة للقوات الجوية للبلاد تحطمت أثناء رحلة تدريبية.

ونقلت أسوشيتد برس عن الوزارة إن الطيار خرج من الطائرة قبل تحطمها في وقت متأخر السبت ونجا من الموت. تم نقله إلى المستشفى وهو في حالة مستقرة.

من جانبه، أوقف الجيش السلوفاكي أسطوله من طراز ميغ 29 حتى يتم التحقيق في سبب تحطم الطائرة.

ووقع الحادث بالقرب من مدينة نيترا، على بعد نحو 100 كيلومتر شرق براتيسلافا.

يذكر أن سلوفاكيا وقعت صفقة العام الماضي لشراء 14 طائرة عسكرية من طراز (إف- 16) من شركة لوكهيد مارتن الأميركية في سعيها لاستبدال الطائرات السوفيتية.

من المقرر تسليم أول هذه الطائرات بحلول عام 2022. وفقا لأسوشيتد برس.

أصبحت المحامية الليبرالية زوزانا كابوتوفا، أول رئيسة لسلوفاكيا على الرغم من عدم وجود خبرة سياسية تقريبًا.

Advertisements

ووفقاً لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية اليوم، استفادت الناشطة البيئية من موضوعات مكافحة الفساد، حيث صافغت الانتخابات باعتبارها صراعًا بين الخير والشر.

وكان التغيير في الأسلوب السياسي، أيضًا موضوعًا رئيسيًا قبل انتخابات الإعادة، التي جرت بعد عام من قيام الصحفي جان كوتشياك، الذي حقق في قضايا احتيال بارزة، وقتل خطيبته في منزلهم.

وحصلت المبتدئة السياسية المؤيدة للاتحاد الأوروبي على 58.3 في المائة من الأصوات بعد فرز 98.1 في المائة من الدوائر الانتخابية، متقدمة على المفوض الأوروبي ماروس سيفكوفيتش الذي حصل على 41.7 في المائة.

وتمت المصادقة على العضوة المعارض البالغ من العمر 45 عامًا في حزب سلوفاكيا التقدمي الليبرالي غير البرلماني- والذي تعهدت بمغادرته إذا تم انتخابها من قبل أحزاب المعارضة وحزب صغير في الائتلاف الحاكم الذي يمثل الأقلية الهنجارية العرقية ، وكذلك الرئيس المنتهية ولايته أندريه كيسكا.

وبدأت كابوتوفا خطاب القبول من خلال توجيه الشكر للناخبين باللغة السلوفاكية، وكذلك باللغات الهنجارية والتشيكية والروما والروثينية، وانتقلت إلى جميع مجموعات الأقليات الرئيسية.

وقالت أمام حشد من المؤيدين: "أنا سعيدة ليس فقط بالنتيجة ولكن بشكل أساسي أنه من الممكن عدم الخضوع للشعبوية، أو قول الحقيقة ، وإثارة الاهتمام دون المفردات العدوانية".

ويتمتع الرئيس السلوفاكي بسلطات قليلة، لكنه يعين رؤساء الوزراء ويمكنه الاعتراض على تعيين كبار المدعين والقضاة.