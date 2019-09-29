كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جونسون: لقد كنت نموذجاً لضبط النفس في النقاش حول البريكست والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حث رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون على الهدوء في الوقت الذي تندلع فيه التوترات بسبب النقاش الدائر حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، على الرغم من إشعال الغضب بشأن ما قاله.

وصرح جونسون لهيئة الإذاعة البريطانية، اليوم الأحد، بأن "أفضل شيء بالنسبة للبلاد وللصحة النفسية العامة للناس هو أن يتم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي".

اعترف "جونسون"، أن التوترات كانت عالية حيث ناقش المشرعون احتمال مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي بحلول 31 أكتوبر. لكنه دافع عن استخدام كلمات مثل "الاستسلام" لوصف قانون معارضة يأمر بتأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وادعى أنه كان "نموذجًا" من ضبط النفس "في الحديث عن البريكست.

وتوجه "جونسون" يوم الأحد إلى مؤتمر حزب المحافظين في مانشستر، حيث كان من المتوقع أن يصادق الحزب على خطط الحكومة لإنفاق المزيد على الخدمة الصحية الوطنية بالبلاد.

رفض رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يوم الجمعة الادعاءات بأنه يرفع الانقسامات الاجتماعية بسبب لغته المشحونة في الحديث عن خصومه بشان خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، قائلًا إن السبيل الوحيد لتهدئة التوترات الصاخبة هو التوقف عن التأخير ومغادرة الاتحاد الأوروبي.

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خلال النقاشات البرلمانية الصاخبة هذا الأسبوع، قال جونسون إن تأجيل مغادرة البلاد "سيخون" الشعب، واصفا مشروع قانون المعارضة الذي يأمر بتأجيل خروج بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي "استسلام"، واستبعد المخاوف من أن لغته القوية قد تعرض المشرعين للخطر.

وقال المعارضون إن لغة جونسون يمكن أن تحرض على العنف. لكنه قال إن التوترات الاجتماعية في البلاد سببها فشل بريطانيا في مغادرة الاتحاد الأوروبي لأكثر من ثلاث سنوات بعد التصويت في استفتاء للقيام بذلك.

في البرلمان، تم تذكير جونسون مرارًا وتكرارًا بأنه تم طعن أحد نواب حزب العمل، جو كوكس، وأُطلق عليها النار قبل أسبوع من استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي 2016 من قبل مهاجم يميني يهتف "الموت للخونة!" يقول الكثير من المشرعين البريطانيين إنهم يتلقون تهديدات بالقتل بشكل روتيني الآن.

اشتعلت النيران في البرلمان مع اقتراب الموعد النهائي لمغادرة الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر. لا يزال جونسون في مسار تصادمي مع البرلمان بشأن تصميمه على انتزاع بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر حتى إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق انفصال. أقر البرلمان قانونًا يلزمه بالسعي إلى التمديد إذا لم يكن هناك اتفاق، لكن يقول جونسون إنه لن يفعل ذلك تحت أي ظرف من الظروف.

توجه جونسون اليوم الأحد إلى مؤتمر حزب المحافظين في مانشستر، حيث كان من المتوقع أن يصادق الحزب على خطط الحكومة لإنفاق المزيد على الخدمة الصحية الوطنية بالبلاد.