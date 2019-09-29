كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الشرطة تستخدم خراطيم المياه لتفريق المحتجين في هونج كونج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أطلقت شرطة مكافحة الشغب في هونغ كونغ مدفع مياه واستخدمت الغاز المسيل للدموع لمنع المتظاهرين من التقدم نحو مجمع المكاتب الحكومية في وسط المدينة.

يبدو أن مسيرة قام بها الآلاف من الأشخاص الذين تحدوا حظر الشرطة قد تلاشت اليوم الأحد بعد أن استخدمت شرطة مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع لتفريق الحشد في عدة مواقع أثناء توجههم نحو مقر الحكومة.

قامت شاحنة بخراطيم المياه متمركزة خلف المتاريس المحيطة بالمباني الحكومية برش سائل أزرق يستخدم لتحديد المتظاهرين، مما أجبر المتظاهرين على التراجع. كان المشهد مشابهًا للاشتباكات التي وقعت يوم السبت، عندما استهدف المحتجون المجمع الحكومي.

في شارع آخر قريب، استخدم العشرات من المتظاهرين الذين يرتدون ملابس سوداء وأقنعة الغاز مظلاتهم لتشكيل درع لأنهم بقوا على بعد مئات الأمتار من طوق الشرطة. التقط بعضهم قنابل الغاز المسيل للدموع التي أطلقت النار عليهم وألقوا بها باتجاه ضباط الشرطة.

وأعاد آلاف المتظاهرين تجميع صفوفهم بعد أن أطلقت الشرطة عليهم الغاز المسيل للدموع وهم يسيرون على طول طريق في وسط مدينة هونج كونج، في تحد لحظر الشرطة.

هتف المتظاهرون "قفوا مع هونج كونج، قاتلوا من أجل الحرية" بينما استولوا على طريق طوله أكثر من كيلومتر واحد (1.6 ميل) ويتجهون نحو مجمع المكاتب الحكومية.

وفر الكثيرون في وقت سابق بعد أن استخدمت شرطة مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع لتفريق حشد كبير تجمع في منطقة التسوق في خليج كوزواي، لكن عاد المحتجين وبدأوا مسيرتهم بعد فترة وجيزة. يحمل البعض الأعلام الأمريكية والبريطانية.

وردد المتظاهرون شعارات بينما دفعهم رجال الشرطة للخلف. الجو متوتر حيث حذرت الشرطة الحشد من أنهم يشاركون في تجمع غير قانوني. أطلق الضباط قنابل الغاز المسيل للدموع بعد أن ألقى بعض المتظاهرين زجاجات وأشياء أخرى في اتجاههم.

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قامت الشرطة في وقت سابق بتفتيش بعض المحتجين واعتقلت العديد من الأشخاص. تضخم الحشد إلى أكثر من 1000 شخص، مع تفرق الكثير منهم إلى الشوارع المجاورة.

يعد تجمّع يوم الأحد، وهو استمرار للاحتجاجات المستمرة منذ أشهر من أجل ديمقراطية أكبر، جزء من المسيرات العالمية "المناهضة للاستبداد" التي تم التخطيط لها في أكثر من 60 مدينة حول العالم للتنديد بـ "الطغيان الصيني".

غنى المئات من مؤيدي بكين في هونج كونج النشيد الوطني الصيني، ولوحوا بالأعلام الحمراء قبل اليوم الوطني للصين لمواجهة الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية التي تعتبر تحديا لحكم بكين.

ويأتي عرض التأييد لبكين اليوم الأحد بعد يوم جديد من أعمال العنف في الأراضي الصينية التي تتمتع بحكم شبه ذاتي، حيث أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه بعد أن ألقى المحتجون الطوب والقنابل الحارقة على المباني الحكومية عقب مظاهرة حاشدة.

بدأت الاحتجاجات في يونيو بشأن مشروع قانون لتسليم المجرمين الذي تم سحبه الآن، لكنها تطورت إلى مطالب بإجراء إصلاحات ديمقراطية.

يقول المنظم أينيس تانج إن حدث الأحد يهدف إلى دعم السيادة الصينية والدعوة إلى احتفالات سلمية وسط خطط لمسيرة احتجاج كبيرة قد تشوب احتفالات يوم الثلاثاء للذكرى السبعين لتسلم الحزب الشيوعي السلطة.

وفي وقت سابق، أشار المسؤول في الشرطة تسي تشون تشونج، إلي أنه تم احتجاز 207 من طلاب المدارس الثانوية والجامعات هذا الشهر فقط رغم انتهاء العطلة الصيفية، ارتفاعًا من 257 خلال الفترة من يونيو إلى أغسطس.

وأضاف تسي يوم الجمعة، أن هناك زيادة مثيرة للقلق بين المراهقين المشاركين في أعمال عنف، حيث اتهم البعض بالفعل بارتكاب جرائم من بينها إحراق متعمد وتدنيس الأعلام الصينية ومهاجمة ضباط الشرطة.

وحث الشباب على إعادة النظر في أعمالهم قبل المسيرات في نهاية هذا الأسبوع في الفترة، التي تسبق احتفالات الصين بالعيد الوطني الأول من أكتوبر.

